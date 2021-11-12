Барнаул, 12 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 12 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6633 человек, причём рекордные 33 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки.

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Опять поставлен рекорд по суточному числу зараженных — 515. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 94 559 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 65 918 человек (+478 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 858 (+12 за сутки), из них 304 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 875 человек, +92 за сутки) и ОРВИ (65 424 человека, +404 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 39 (всего 2530). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 574 за минувшие сутки (+681).

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