Петропавловск-Камчатский, 12 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В правительстве Камчатского края подготовили проект о расширении списка организаций, которые могут посещать только обладатели QR-кодов. С 15 ноября ограничения планируется распространить на здания органов власти и гостиницы, сообщило ИА «Кам 24».

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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В госструктурах также можно будет предоставлять медотвод. Гостиницы до 28 ноября будут принимать клиентов в том числе по ПЦР-тестам, а затем полностью перейдут на фильтр по QR-кодам, подтверждающим наличие иммунитета от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября на Камчатке начнут действовать аналогичные ограничения проезда по межмуниципальным маршрутам любыми видами транспорта. С 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введён запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах. С октября камчатцев без QR-кодов не пускают в кафе и рестораны.