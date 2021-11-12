Элиста, 12 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 41 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперативном штабе 12 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

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Лечение в инфекционных стационарах получает 521 ковид-пациент. Состояние 37 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаётся 2231 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 909 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 219 пациентов. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 678 человек.