Казань, 12 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 12 ноября провели 4 014 836 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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За прошедший день в регионе проведено 11 481 исследование на коронавирус, накануне выполнили 11 510 тестирований.

В Татарии численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани по телефону горячей линии можно оставить заявку на посещение священнослужителем пациентов, проходящих лечение от COVID-19.

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