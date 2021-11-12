Москва, 12 ноября 2021, 09:16 — REGNUM Министерство финансов России предложило освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок министерства к Налоговому кодексу.
Минфин предложил освободить от уплаты налога от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока владения жильем при одновременном выполнении ряда условий.
Так, в семье должны проживать двое или более несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, которые учатся очно.
Новое жилье необходимо купить в том же календарном году, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. В случае, если семья покупает жилье по договору долевого участия, оплата по нему должна пройти полностью.
Общая площадь или кадастровая стоимость нового жилья должны быть больше, чем у старого жилья. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 млн рублей.
Кроме того, на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади купленного.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило установить налоговый вычет для тех граждан, которые легально арендуют жилье. Это предложение Минстрой хочет включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».
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