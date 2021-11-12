Москва, 12 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Министерство финансов России предложило освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок министерства к Налоговому кодексу.

(сс) Ajale Квартиры

Минфин предложил освободить от уплаты налога от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока владения жильем при одновременном выполнении ряда условий.

Так, в семье должны проживать двое или более несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, которые учатся очно.

Новое жилье необходимо купить в том же календарном году, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. В случае, если семья покупает жилье по договору долевого участия, оплата по нему должна пройти полностью.

Общая площадь или кадастровая стоимость нового жилья должны быть больше, чем у старого жилья. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 млн рублей.

Кроме того, на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого больше 50% площади купленного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило установить налоговый вычет для тех граждан, которые легально арендуют жилье. Это предложение Минстрой хочет включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».

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