Чита, 12 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 81 651, (+367 за сутки).

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Вместе с тем 68 745 пациентов (+366 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1739 человек (+14 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 237 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменили), 66 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1).

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