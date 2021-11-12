Вашингтон, 12 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Сбои произошли в работе аудиостримингового сервиса Spotify. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

Отмечается, что около в 7:51 (мск) пользователи сервиса в ряде стран начали жаловаться на сбои. Наибольшее количество сообщений поступило из США, Великобритании, Ирландии, Гонконга.

Большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения Spotify, а также на проблемы с поиском, работой сайта и воспроизведением музыки.