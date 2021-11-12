Пенза, 12 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 25 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 12 ноября составляет 3823 человека.

Выписали за сутки по выздоровлении 79 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 427 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет.

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