Уфа, 12 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Башкирии расширили список предприятий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано 11 ноября на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии.

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Согласно документу, который подписала врио главного санитарного врача по Башкирии Галина Пермина, в Башкирии отмечается увеличение напряженности эпидемиологической ситуации по COVID-19.

«Рост заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста свидетельствует об увеличении заражений в организованных коллективах. За период с июля по октябрь 2021 года 30% среди заболевших составляют работники предприятий», — говорится в опубликованном постановлении.

В связи с этим теперь вакцинированию от COVID-19 по эпидемиологическим показаниям подлежат и работники организаций, индивидуальных предпринимателей, которые трудятся в сферах строительства, промышленности, проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Руководителям нужно обеспечить организацию вакцинации от COVID-19 не менее 80% от общей численности работников из перечня категорий граждан, подлежащих вакцинации по эпидпоказаниям.

Постановлением также продляются сроки вакцинации работников предприятий.

Так, согласно изменениям, руководству предприятий рекомендовано обеспечить организацию иммунизации работников от COVID-19 первым компонентом до 30 ноября 2021 года, вторым компонентом — до 30 декабря 2021 года.