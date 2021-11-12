Казань, 12 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще 10 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по данным на 12 ноября 1099 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Причины смерти троих мужчин и семи женщин 1932−1982 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Казани зооботсад «Река Замбези. Африка» вводит для посетителей пропускную систему по QR-коду. Предоставить его потребуют с 15 ноября.

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