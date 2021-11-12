Ульяновск, 12 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за большого числа вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и в целом эпидемической ситуации резко выросла нагрузка на систему здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Не выдерживают и медицинские работники, сотни из них ушли на больничный.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в одном из медицинских учреждений региона

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По итогам совещания в правительстве, где обсудили ситуацию с коронавирусом, было отмечено, что из-за неблагоприятной эпидемической обстановки возросла нагрузка на первичное звено, заболевают и медики.

«Сейчас временно нетрудоспособны 692 из них», — говорится в сообщении.

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В поликлиники привлечены к работе врачи узких специальностей из специализированных медучреждений, 119 ординаторов и 294 студента.

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Напомним, ранее в Ульяновской области заявляли, что из-за роста заболеваемости COVID-19 нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла в десять раз. Всего в регионе первичную медицинскую помощь оказывают 37 учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков обратился к врачам-пенсионерам с просьбой вернуться к работе, пояснив, что «бывших медиков не бывает, нас с вами навсегда связывает клятва Гиппократа».