Вашингтон, 12 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Россия, вероятно, рассматривает возможность потенциального вторжения на Украину. Такие опасения союзникам по Европейскому союзу высказали в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

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Представители администрации главы Белого дома Джозефа Байдена считают, что такой сценарий возможен поскольку между Москвой и ЕС обостряется напряжённость из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Отмечается, что Вашингтон «внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной». Поэтому официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу «возможной военной операции» со стороны РФ. При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, Евросоюзу не передали.

По словам собеседников издания, в своих оценках Соединённые Штаты основываются на «общедоступных доказательствах». Вашингтон планирует передать конкретную информацию по этой теме перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе.

Вместе с тем один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений российской стороны или же предугадать её следующий шаг.

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Близкий к Кремлю собеседник агентства подчеркивает, что Россия «не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости». Другой источник Bloomberg считает, что наступление России «маловероятно», но у нее якобы есть «план реагирования на провокации со стороны Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк уверен, что Кремль не отказываетсяот идеи «вторжения» в восемь областей на юго-востоке страны, на которые Москва «положила глаз». По словам Вовка, этот план по захвату Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей находится «в ящике стола» российского руководства.