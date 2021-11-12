Жертвой COVID-19 стал 37-летний житель Хакасии
Абакан, 12 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в правительстве региона.
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Коронавирус
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По данным оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали шесть женщин (57 лет, 60 лет, 61 год, 68 лет, 70 лет, 74 года) и пятеро мужчин (37 лет, 61 год, 65 лет, 75 лет, 82 года).
С начала текущего года в регионе умерли 1078 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом.