Кызыл, 12 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 705. За минувшие сутки выявлено 68 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе — 27 и 15 новых случаев инфицирования соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Тандинского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского и других районов.

«Из 68 заболевших мужчин — 34, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 18, от 50 до 64 лет — 16, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

По состоянию на 12 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 467 пациентов, в том числе 45 детей и 14 беременных женщин. 16 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 73%. На амбулаторном лечении находятся ещё 312 человек.