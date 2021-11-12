Пермь, 12 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В больницах на территории Пермского края не будут вводить систему QR-кодов, помощь получают и будут получать все пациенты, независимо от того, сделали они прививки от коронавирусной инфекции или нет. Об этом заявил минздрав региона в ответ на появившуюся информацию в соцсети о внедрении спецкодов в учреждениях здравоохранения.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«В связи с появившимися в соцсетях постами о том, что гражданам, не вакцинированным от COVID-19, якобы не будут оказывать плановую медицинскую помощь, министерство здравоохранения Пермского края сообщает: данная информация является недостоверной. Медицинская помощь оказывается всем пациентам вне зависимости от наличия или отсутствия пройденного курса вакцинации от COVID-19. Экстренная, скорая и неотложная медицинская помощь оказываются всем пациентам в прежнем режиме», — сказали в ведомстве.

Вместе с тем чиновники заострили внимание на том, что сейчас оказание плановой медпомощи по ряду заболеваний ограничено. Причиной тому рост числа заражений коронавирусом. В полном объеме медицинская помощь оказывается пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии.