«Нью-Джерси» разгромил «Айлендерс» в матче НХЛ
Ньюарк, США, 12 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
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Матч Нью-Джерси Дэвилз и Нью-Йорк Айлендерс
В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Янне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и защитник Даги Хэмилтон.
Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд сыграл «на ноль», отразив 42 броска по своим воротам.
На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Айлендерс» идут на 13-м месте в Восточной конференции с 12 очками.
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