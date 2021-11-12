Токио, 12 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Отравительница из японского города Вакаямы, ранее приговорённая к смерти, выиграла дело в окружном суде Осаки, по которому государство обязано выплатить ей компенсацию в размере 890 тыс. иен (около $8 тыс.) за незаконное ограничение её права на общение с адвокатом. Об этом 12 ноября сообщает телеканал NHK.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Решение суда подтвердило противозаконность действий администрации местной тюрьмы, ограничившей право 60-летней Масуми Хаяси на общение с адвокатом более часа подряд в интересах пересмотра смертного приговора. Адвоката также лишили возможности на встречах с осужденной использовать ноутбук.

Приговорённая к смерти женщина требовала выплатить ей 10 млн иен (около $88 тыс.). Однако суд ограничился размером компенсации из расчёта по 10 тыс. иен за 89 встреч.

Смертный приговор был вынесен Хаяси за то, что летом 1998 года она отравила мышьяком угощение в чане, приготовленное для участников народного праздника в Вакаяма. Это привело к гибели четырёх человек, ещё 63 жителя оказались в больнице. По версии следствия, мотивом для преступления послужило желание отомстить соседям, с которыми у Хаяси возник крупный конфликт. Свою вину в отравлении осужденная не признаёт.

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