Ульяновск, 12 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Ульяновске больше всего новых случаев заражения выявляют в Заволжском районе. Также подтверждены очередные летальные исходы. Об этом сообщает администрация областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По данным на вечер 11 ноября, в Ульяновске официально подтверждено ещё 290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе в Заволжье — 154, в Засвияжье и Железнодорожном районе — 54 и 52 соответственно, в Ленинском районе — 30.

С начала пандемии в Ульяновске лабораторно выявлено 56 887 случаев заражения SARS-CoV-2.

Что касается летальных исходов, то от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 888 ульяновцев, в том числе за последние сутки умерли восемь ковидных больных.

Отметим, что в Ульяновске в рамках проверки соблюдения санитарно-эпидемических мер за 10 ноября выявлено 366 нарушений, составлено 84 протокола об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за 11 ноября официально выявлено 526 носителей новой коронавирусной инфекции, под наблюдением остаются 22 006 человек.