Ульяновск, 12 ноября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения уровня заболеваемости ковидом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 11 ноября официально выявлено 526 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на три меньше, чем было по итогам 10 ноября. Спад выявляемых случаев заражения коронавирусом начался с 30 октября.

Всего в регионе проведено 1 431 127 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, по итогам тестирования выявлено 101 805 случаев заражения. В настоящее время под наблюдением находится 22 006 человек.

В оперативном штабе отмечают, что в Ульяновской области прививку от ковида сделали 489 985 жителей, в том числе завершили вакцинацию 338 589 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, регион получил более 520 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, в том числе 404,5 тыс. доз «Спутника V».