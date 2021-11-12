Хабаровск, 12 ноября 2021, 07:22 — REGNUM План по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Хабаровском крае путина-2021 оказалась пустой — регулятор проглядел беду?
Власти региона предпринимают меры для предотвращения провала лососевой путины в 2022 году и подводят итоги этого года. Запастись рыбой не смогли жители сёл, расположенных вверх по течению Амура.
Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков пообещал, что обеспечить хабаровчан рыбой помогут промышленники. Также будут предприняты действия для восстановления популяции кеты. Руководству региона предлагают ужесточить правила вылова рыбы, определив перечень орудий лова и мест её добычи. Правительство будет рассматривать эти инициативы.
Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Хабаровского края обескуражены — лососевая путина-2021 оказалась пустой, как никогда. Жители из районов пишут, что так и не смогли запастись рыбой. Подход горбуши и кеты оказался крайне скудным.