Хабаровск, 12 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. План по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Власти региона предпринимают меры для предотвращения провала лососевой путины в 2022 году и подводят итоги этого года. Запастись рыбой не смогли жители сёл, расположенных вверх по течению Амура.

«В этом году рыбы мало, свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Страдают все, поэтому необходимо найти решения, которые позволят и людям помочь, и сохранить популяцию лососевых в будущем. А на следующем этапе нужно сразу приступать к подготовке к путине 2022 года, чтобы не допустить повторения ситуации», — отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков пообещал, что обеспечить хабаровчан рыбой помогут промышленники. Также будут предприняты действия для восстановления популяции кеты. Руководству региона предлагают ужесточить правила вылова рыбы, определив перечень орудий лова и мест её добычи. Правительство будет рассматривать эти инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Хабаровского края обескуражены — лососевая путина-2021 оказалась пустой, как никогда. Жители из районов пишут, что так и не смогли запастись рыбой. Подход горбуши и кеты оказался крайне скудным.