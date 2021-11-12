Тегеран, 12 ноября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. 11 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим коллегой шейхом Абдаллой бен Зайедом заявил, что отношения между Ираном и ОАЭ имеют особое значение для обоих государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре министры иностранных дел Ирана и ОАЭ обсудили двусторонние отношения, области взаимодействия и пути развития сотрудничества в соответствии с их общими интересами.

Охарактеризовав отношения между Ираном и ОАЭ как традиционные и позитивные, Амирабдоллахиан заявил, что двусторонние связи имеют особое значение для обеих стран.

Министр иностранных дел Ирана также отметил, что решение некоторых административных проблем между двумя странами будет способствовать развитию и расширению торговых отношений. Иранский представитель выразил надежду, что благодаря сотрудничеству между правительствами двух стран проблемы в финансовых обменах будут также решены.