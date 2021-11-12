Дипломат РФ заявил о провокационных действиях кораблей США в Чёрном море
Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Военные корабли США в Чёрном море действуют провокационно, препятствуя естественному движению. Об этом 11 ноября заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Не будем забывать, что военные корабли США сейчас находятся в Черном море и действуют очень провокационно. Избегать каждый день прямого столкновения на Черном море очень сложно. Мы предупредили американских коллег, что это провокация», — сказал он.
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Как сообщало ИА REGNUM, активность американских моряков в Чёрном море увеличилась с конца октября. Известно, что в этом регионе продолжает действовать эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall, штабной корабль Mount Whitney. Эксперты предупредили, что наибольшую опасность они представляют для России с точки зрения разведывательных операций.