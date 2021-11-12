Якутск, 12 ноября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Якутии снижается темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. Не сокращается количество выявляемых ежедневно новых случаев COVID-19, остаётся прежним число пациентов в тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В ковидных госпиталях региона свободны 26% мест, незанятых коек становиться всё больше. За сутки выявлено 287 новых заболевших. Полностью привились от коронавируса 54,46% взрослых жителей региона, первым компонентом — 59,75%. От темпов вакцинации и скорости достижения коллективного иммунитета в том числе будет зависеть формат проведения новогодних праздников, констатировал глава региона Айсен Николаев.

«Для эффективной борьбы с ковидом нам необходимо выработать высокий уровень коллективного иммунитета. Для этого требуется сохранить наращенные темпы прививочной кампании, которых удалось достигнуть за последние недели, в том числе за счёт нерабочих дней. Ежедневно в республике первый компонент прививки от ковида получают свыше четырёх тысяч человек. Важно сохранить эту динамику», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике 152 тяжёлых пациента, 42 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Часто якутяне не обращаются вовремя за медицинской помощью, и это осложняет впоследствии их лечение.