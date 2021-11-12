Москва, 12 ноября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Не только к «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еде» и прочим обществам с ограниченной ответственностью из дивизиона «Яндекса» есть претензии у надзорных органов. ИА REGNUM выяснило, что ранее департамент образования и науки Москвы трижды проверял ещё один актив IT-гиганта с офшорными корнями — АНО дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных», и дважды проверки завершились выявлением нарушений «требований законодательства об образовании» и «лицензионных требований и условий».

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АНО дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных» было учреждено ООО «Яндекс» в Москве в апреле 2014 года. Основной вид деятельности — подготовка кадров высшей квалификации. Директор у АНО тот же, что и у головной компании — Елена Бунина.

АНО за годы его существования трижды проверял департамент образования и науки Москвы, и две проверки в 2019 году завершились выявлением многочисленных нарушений профильного законодательства.

Напомним, среди лидеров по числу нарушений в структуре «Яндекса» — ООО «Яндекс.Такси», претензии к которому есть как у Роспотребнадзора, так и транспортных ведомств из разных регионов. Так, минтранс Краснодарского края пытается в судебном порядке запретить передачу заказов на перевозку компаниям без соответствующих разрешений. Фирмы из группы «Яндекс» выступают ответчиками в деле.

Головная же компания — ООО «Яндекс» — стала фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением. Бенефициаром уходящих корнями в Нидерланды фирм называют миллиардера Аркадия Воложа. По данным СМИ, он в обмен на инвестиции уже обзавелся паспортами Мальты для себя и своей семьи.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС