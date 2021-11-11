Могадишо, 12 ноября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали Могадишо, сообщает пресс-служба местной полиции.

Город в Сомали

Сообщается, что автомобиль взорвался рядом с колонной миротворцев из Африканского Союза. При взрыве погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие армии Сомали ликвидировали девятерых террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также сомалийским военным удалось освободить ряд районов страны от боевиков.