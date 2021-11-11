Нижний Новгород, , 23:58 — REGNUM Опасные для жизни микроорганизмы нашли в мясных полуфабрикатах сотрудники референтного центра Россельхознадзора по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 ноября.

Пельмени Eugene Kim

По данным Россельхознадзора, в образцах фрикаделек и пельменей обнаружены сальмонеллы. Производителю рекомендовали «устранить нарушения».

«Эксперты пояснили, что сальмонеллы — это особый вид бактерий. При попадании в организм человека они могут привести к воспалению пищеварительной системы, а также к выраженной интоксикации. Зараженное мясо или фарш никак не отличить по вкусу и цвету. Чтобы предотвратить попадание мясных продуктов с бактериями на прилавки, необходимо проводить ветеринарный и санитарно-микробиологический контроль», — пишет NewsNN.ru.