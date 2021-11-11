Дамаск, , 23:22 — REGNUM В Сирии за прошедшие сутки двое военных правительственной армии были ранены минометным обстрелом боевиков, сообщил 11 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

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По данным российских военных, за 24 часа в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранено двое сирийских военнослужащих», — рассказал Кулить.

Он уточнил, что из девяти обстрелов пять пришлись на сирийскую провинцию Алеппо, а оставшиеся четыре — на провинцию Идлиб.

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