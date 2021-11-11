Вашингтон, 11 ноября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники США выразили своим коллегам из Евросоюза опасения в связи с намерением России рассмотреть возможность «вторжения» на Украину, сообщает 11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

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По утверждению агентства, «чиновники США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции».

При этом указано, что такие оценки Вашингтона основаны на некой информации, которой США пока еще не поделились с властями ЕС.

Оценки США, уверяет агентство, подкреплены «общедоступными доказательствами».

Одновременно Bloomberg приводит мнение другого анонимного источника, уверенного в том, что узнать истинные намерения Москвы невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в США, странах Евросоюза и иных сателлитах Вашингтона регулярно заявляют об «агрессивных планах российского агрессора».