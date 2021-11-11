Лондон, 11 ноября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 42 тыс. человек, сообщает 11 ноября британское правительство.

Коронавирус

В частности, было зафиксировано 42 408 новых случаев заражения COVID-19. С их учётом общее число заражений в стране достигло 9 448 402.

За те же сутки в Британии умерло 195 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в Соединённом Королевстве достигло 142 533 человек.

Напомним, такой высокий уровень ежесуточного числа новых заражений наблюдается в Британии несмотря на то, что власти заявляют о вакцинации почти 90% взрослого населения страны.