Афины , 11 ноября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. 11 ноября в Афинах на «Олимпийском стадионе» сборные Греции и Испании по футболу сыграют между собой в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Стартовые составы команд:

Греция: Одиссеас Влаходимос, Йоргос Цавелас, Димитриос Гутас, Димитрис Яннулис, Анастасиос Андруцос, Константинос Цимикас, Андреас Бухалакис, Петрос Манталос, Эммануил Сиопис, Георгиос Масурас, Вангелис Павлидис.

Испания: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Эмерик Ляпорт, Даниэль Карвахаль, Хосе Луис Гайя, Коке, Родри, Гави, Альваро Мората, Пабло Сарабия, Рауль Де Томас.

Для 27-летнего нападающего «Эспаньола» Рауля Де Томаса этот матч станет первым в составе взрослой национальной сборной. В текущем сезоне форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи в двенадцати матчах Примеры, чем и заслужил вызов в национальную команду.

После шести сыгранных туров сборная Испании с четырьмя победами и тринадцатью очками занимает второе место в таблице группы B. Сборная Грузии, набрав девять очков, идет одной позицией ниже.