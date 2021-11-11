Дублин, 11 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 11 ноября сборная Ирландии по футболу в Дублине на стадионе «Авива» примет сборную Португалии. Матч девятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 начнется в 22:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Стартовые составы команд:

Ирландия: Гэвин Базуну, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Джон Иган, Энда Стивенс, Джош Каллен, Мэтт Доэрти, Джефф Хендрик, Каллум Робинсон, Джейми Макграт, Чедози Огбене.

Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Диогу Далот, Данилу Перейра, Матеус Луис, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду, Андре Силва.

Последний матч сборных Ирландии и Португалии завершился минимальной победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 2:1. Оба мяча сборной Португалии в той встрече забил Криштиану Роналду на 89-й и 90+6-й минутах.

На данный момент после шести сыгранных матчей сборная Португалии, набрав шестнадцать очков, занимает второе место в турнирной таблице группы A. Сборная Ирландии с пятью очками идет двумя позициями ниже.