Саранск, 11 ноября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 ноября полный курс вакцинации от коронавируса прошли 69% взрослого населения республики, получив оба компонента препарата. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Msmps.gov.md Вакцинация от коронавируса. Молдавия

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Показатель вакцинации на уровне 80% должен быть достигнут к 15 декабря.

Кроме того, 84 тыс. человек должны пройти ревакцинацию, сейчас ее завершили только 48% жителей республики.

В регион поступило ещё 26 тыс. до вакцины «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Мордовии действуют новые ограничительные меры. Теперь QR-код переболевшего или вакцинированного необходимо предъявлять при заселении в гостиницу, а также при посещении непродовольственных магазинов площадью более 150 кв. метров.