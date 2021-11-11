Киров, 11 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. С 22 ноября в Кировской области планируют расширить перечень общественных мест, где гражданам будет необходимо предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного. Такое решение принято по итогам встречи губернатора Игоря Васильева с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Васильев отметил, что побывал в кинотеатре «Колизей» и лично убедился в том, что можно работать максимально безопасно.

«Если персонал вакцинированный, есть организация обработки общих мест, проветривания помещения и люди приходят по QR-кодам, то посещение таких мест абсолютно безопасно. Здоровые люди в чистом помещении имеют право хорошую премьеру в кино посмотреть», — уверен губернатор.

По мнению Васильева, ранее введенные в области ограничительные меры оказали положительный эффект, темпы распространения коронавирусной инфекции удалось замедлить.

«Давайте все вместе будет пропагандировать здоровый образ жизни, который сейчас будет заключаться в следующем: укол сделал, справку получил, ходи, куда хочешь, без ограничений. Мне кажется, это по-честному, но зато работаем все», — пояснил он.

В ближайшее время будет подписан документ, который расширит перечень учреждений, куда можно будет попасть с предъявлением QR-кода. В частности, цифровой документ потребуется при посещении органов власти, местного самоуправления и ряда организаций.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в регионе QR-код нужен для посещения салонов красоты, предприятий общепита, организаций сферы развлечения и отдыха, а также при посещении фитнес-клубов, бассейнов, спортивных организаций. Пока предприятиям и индивидуальным предпринимателям в сфере торговли разрешено самостоятельно решать вопрос необходимости введения цифрового пропуска для входа.

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