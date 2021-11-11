Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Американский актёр Кристофер Уокен уничтожил работу британского уличного художника-граффитиста Бэнкси. Об этом 11 ноября сообщает издание New York Post.

Кристофер Уокен Скриншот с YouTube

Уокен во время съёмок фильма The Outlaws («Нарушители») для телеканала BBC закрасил работу Бэнкси — изображение крысы на баллончиках краски с оригинальной подписью автора. Представители BBC подтвердили, что рисунок был оригинальным.

ИА REGNUM напоминает, что личность граффитиста Бэнкси и его внешность до сих пор неизвестны. В 2008 году была установлена рекордная стоимость его произведения — $1,9 млн за работу «Борьба с вредителями».

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