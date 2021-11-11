Тбилиси, , 23:59 — REGNUM Глава оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил о том, что грузинские власти мстят Михаилу Саакашвили и подвергают его в тюрьме унижениям и запугиваниям, сообщает 11 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Целью чудовищного и позорного решения о переводе Михаила Саакашвили в глданскую тюрьму явно было политическое унижение, запугивание и месть. Это — реванш той криминальной культуры, на которую опирается режим Иванишвили. Сегодняшние кадры являются продолжением всего того, что возбуждает чёрные силы внутри страны и врагов нашей страны за ее пределами. Здесь не идёт разговор о персоне Саакашвили, здесь идёт разговор об интересах страны, гражданском мире и о будущем Грузии», — заявил Бокерия.

Напомним, что тюремное ведомство Грузии опубликовало несколько видеофрагментов, демонстрирующих крайне буйное поведение Михаила Саакашвили в тбилисской тюрьме № 18.