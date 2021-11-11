Тбилиси, 11 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия объявил о проведении 12 ноября двух митингов в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

European People's Party Ника Мелия

По его словам, митинги пройдут одновременно около двух станций тбилисского метрополитена. Мелия заявил о намерении оппозиции продолжать борьбу до победы.

«Мы все понимаем, кем мы хотим быть — частью западной цивилизации или задним двором российской губернии. Мы также понимаем, что заключение Михаила Саакашвили в тюрьму — это не только личная месть Иванишвили, но и подарок Путину», — сказал Мелия.

Напомним, что грузинская требует освобождения из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.