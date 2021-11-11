Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:44 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 47-летний гражданин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем её смерть. Об этом сообщает областное управление СКР.

Автомобиль СКР

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Преступление было совершено в ночь на 9 ноября в доме на проспекте Победы. Гражданин распивал спиртное с дамой 1981 года рождения. Он избил гражданку и та скончалась. Желая избежать наказания, нападавший вынес тело погибшей в подъезд дома. Местные жители обнаружили тело и заявили в полицию.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что задержанный был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Однако, видимо, по причине алкоголя, он изменил своей основной преступной профессии перешёл «к освоению тяжких преступлений против личности».