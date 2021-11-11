Тбилиси, , 23:51 — REGNUM Оппозиционный депутат парламента Грузии Елена Хоштария пока не намерена прекращать голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, сообщает 11 ноября грузинский телеканал «Формула».

Елена Хоштария Facebook.comEKhoshtaria

Хоштария, основатель и лидер оппозиционного движения «Дроа», девять дней назад объявила голодовку солидарности с Михаилом Саакашвили. Она заявила, что прекратит голодать только тогда, когда Саакашвили переведут из тюрьмы в многопрофильную гражданскую клинику и его здоровью ничего не будет угрожать. Хоштария поблагодарила Саакашвили, попросившего её прекратить голодовку.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, бывший президент Саакашвили объявил о своей готовности завершить голодовку.