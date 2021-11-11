Москва, 11 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Будет очень хорошо, если законопроекты о введении QR-кодов на международном и междугородном транспорте, а также в общественных местах окажутся приняты, считает генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 11 ноября.

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«На сегодняшний день это необходимая мера, которая поможет снизить скорость распространения вируса. Возможно, это стоило сделать раньше, но хорошо, если мы придем к этому хотя бы сейчас», — отметил эксперт.

По его словам, вакцинированные тоже способны переносить вирус COVID-19 в популяции, но не так активно, как остальные. «Вероятность передачи коронавируса среди привитого населения составляет 50−60% от способности распространения инфекции среди тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел», — добавил Исаев.