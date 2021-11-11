Москва, 11 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Активность вооружённых сил США и прочих стран НАТО в Чёрном море — это опасная провокация, заявил 11 ноября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Такую характеристику военным учениям США и их сателлитов в Чёрном море российский лидер дал в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Отмечен … дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.