Златоуст, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Челябинской области 80-летняя женщина скончалась от COVID-19, не дождавшись результата теста на наличие коронавируса. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным 74.ru, заболела она 4 октября. В тот же день у неё взяли ПЦР-тест. Скончалась гражданка 10 октября, а 12-го пришёл отрицательный результат теста. При этом в справке о её смерти сказано, что коронавирус у женщины всё же был. А компьютерная томография показала 70% поражения лёгких.

В поликлинике горбольницы Златоуста пояснили журналистам, что биоматериал возят в Челябинск, поэтому средний срок готовности может составлять семь-десять дней. При этом в 2020 году делали ещё дольше.

В региональном минздраве признали, что восемь дней на подготовку результата теста это очень много.