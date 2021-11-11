Москва, 11 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Развернутая в США антироссийская истерия вызывает опасения. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Антироссийская истерия тревожит. Я придерживаюсь мнения, что основная часть сумасшедших в Вашингтоне сосредоточена в Конгрессе. Все-таки в администрации, в Пентагоне, хочется надеяться что их нет», — сказал Бужинский.

Генерал отметил, что любой вооруженный конфликт между США и Россией приведет к глобальной катастрофе.

«Контролировать этот конфликт не представляется возможным — ни одна из сторон не может себе позволить признать себя побежденной», — отметил военный эксперт.