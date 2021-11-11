Липецк, 11 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Число пациентов, поступающих в инфекционные госпитали Липецкой области, начало снижаться. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, в течение недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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Свободный коечный фонд на 10 ноября составил 25%, в связи с чем принято решение о сокращении мест до трёх тысяч коек. Снизить число госпитализаций удалось за счёт увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, а оперативная диагностика в свою очередь позволила начать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избежать тяжёлых осложнений.

Достигнуть большого объёма обследования жителей на коронавирусную инфекцию во многом позволило внедрение расширенного экспресс-тестирования. Всего в Липецкой области уже использовано более 30 тысяч экспресс-тестов. Накануне поступила ещё одна крупная партия — 20 тысяч штук. В общей сложности в регионе сейчас имеется свыше 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19.

«Наша практика по внедрению экспресс-тестирования получила хорошую оценку Минздрава России. Мы действительно видим положительный результат — многим людям удалось избежать осложнений, не запустить болезнь. В нынешней эпидситуации это крайне важно. Будем продолжать закупки экспресс-тестов и расширять диагностику», — заявил Игорь Артамонов.