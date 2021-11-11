Берлин, 11 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласен с мнением непризнанного ООН верховного представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта о том, что главным виновником политических проблем в этой стране является член президиума БиГ от сербов Милорад Додик. Маас об этом рассказал журналистам 11 ноября.

(сс) Olaf Kosinsky Хайко Маас

«Босния и Герцеговина в настоящее время переживает самый серьезный политический кризис с момента окончания войны в 1995 году. Я разделяю это мнение. Меня беспокоит то, что люди в стране снова опасаются вспышек насилия», — процитировал телеканал b92 слова главы немецкой дипломатии.

Масс считает, что Додик ведет опасную политику, а ее последствия больше всего отразятся на граждан Республики Сербской.

«В этом виновато прежде всего правительство Республики Сербской, которое ведет опасную и безответственную политику сецессии. Такой путь не решает проблемы, только создает много новых проблем, особенно для населения Республики Сербской. Постоянный кризис, хаос в органах власти, паралич процесса проведения реформ и нарастающая напряженность приведут к уходу инвесторов, увеличат количество безработных и усилят эмиграцию», — полагает Маас.

Напомним, что ранее Шмидт составил отчет о ситуации в Боснии и Герцеговине, в котором обвинил Додика в нагнетании политического кризиса. Отчет не был принят Советом безопасности ООН, так как Россия и Китай не признают Шмидта легитимным представителем международного сообщества в БиГ.