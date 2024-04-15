Константинопольский патриарх Варфоломей собирается с визитом в Австрию. В этой стране он пробудет с 6 по 11 ноября. Официальным поводом для поездки патриарха выбран юбилей фонда Pro Oriente. Запланированы его встречи с федеральным президентом Хайнцем Фишером и примасом Австрии, кардиналом Кристофом Шенборном.

Австрия — одна из ключевых стран католическо-православного диалога, а кардинал Шенборн является ведущим игроком на этом поле, поддерживая тесный диалог с епархиями Константинопольского патриархата, Сербской православной церкви, русскими православными, украинскими православными и греко-католиками. Так что не случайно Варфоломей накануне поездки в страну отметил усилия Венской православной епархии и митрополита Арсения, который приложил очень много усилий для получения государственной поддержки Константинопольского патриархата в Австрии. Как уже известно, на церемонии чествования фонда Pro Oriente будут также присутствовать коптский православный патриарх Тавадрос II и президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. По завершению визита константинопольский патриарх впервые посетит Бургенланд, где находится православный монастырь, в этом городе он побывает в католическом приходе Святого Андреаса. Однако, как можно судить, региональная повестка пребывания Варфоломея в Австрии будет во многом ориентироваться на сюжеты предстоящей в конце ноября поездки в Турцию папы Римского Франциска. Тем более что некоторые интригующие подробности будущей встречи двух духовных лидеров постепенно раскрываются уже сейчас.

На днях ватиканское Центральное бюро статистики задалось вопросом: сколько в Турции католиков? По официальным данным, немного, около 53 тысяч человек. Они разделены между семью административными провинциями (епархиями и апостольским викариатом), 54 приходами и 13 пастырскими центрами. Верующих окормляют шесть епископов, 58 священников, семь монахов, 54 монахини и два диакона. В настоящее время четыре семинариста готовятся к принятию сана священника. Функционируют 29 католических учебных заведений, это детские сады, начальные, средние и специальные школы. Часть католических заведений патронируют австрийские католики. Между тем, если верить сведениям фонда Pro Oriente, на самом деле католиков гораздо больше, поскольку многие из них не учитываются в статистике, будучи иммигрантами из соседних стран, свою роль играет феномен «тайных христиан». Это люди, которые остаются как бы верными католической вере, хотя они не исповедуют религиозные убеждения внешне. Центральное бюро статистики в этой связи напоминает об истории: сто лет назад во времена Османской империи положение католиков было куда лучшим. Христианские церкви «расцветали» на почве решений чиновников султана от 1839 и 1856 годов. Центрами католицизма выступали Константин, Смирна (Измир) и восточные анатолийские вилайеты. Удар по епархиям латинского, армянского, халдейского и сирийского обряда в Восточной Анатолии нанесли в апреле 1915 года младотурки, инициировавшие кампанию против христиан.

Нынешнее турецкое правительство и президентская администрация на протяжении последних нескольких лет постепенно отыгрывает ситуацию. При всех неровностях и дерганьях Анкары нельзя не видеть, что «клещи» в отношении христиан начинают разжиматься. Поэтому когда Святой престол задает вопрос, а сколько же католиков находится в Турции, за этим стоят две долгоиграющие тенденции, интересующие Ватикан — возможность арифметически умножить католическую паству за счет некоторых этнических общин, например, верных Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви, административно признающего главенство Эчмиадзина, но по факту ориентирующего на Святой престол, и неформальную унию Католической церкви с Константинопольским патриархатом. Об этом австрийским журналистам намекает патриарх Варфоломей, видящий «прогресс в православно-католическом диалоге». Он напомнил, что присутствовал на интронизации понтифика в марте прошлого года в Риме и встречался с папой в мае этого года в Иерусалиме. Почему и не «колебался ни секунды, чтобы спустя месяц отправиться в Ватикан, где по инициативе Франциска на молитвенном завтраке за мир присутствовал вместе с президентом Израиля Шимоном Пересом и палестинским лидером Махмудом Аббасом». Экуменические контакты будут продолжены и далее. Константинопольский патриарх получил приглашение от Евангелической церкви Германии прибыть в 2017 году на торжества по случаю 500-летия Реформации, которые католические иерархи надеются увидеть «символом для демонстрации общих интересов единства среди христиан», чем когда-то была сильна Церковь до расколов.

Но для реализации экуменической программы по максимуму Варфоломею нужно решить крайне важный и трудный вопрос с преемником. Патриарх не молод, а возможности для выбора достойного ограничивают турецкие законы. Они постановляют, что кандидатами на этот важный духовный пост могут быть только граждане Турецкой республики. Проблема в том, что Константинопольский патриархат до сих пор не пробил разрешения открыть богословскую семинарию на острове Халки. Будущим епископам и митрополитам, таким образом, негде учиться, разве только за границей. Нынешние иерархи — люди очень старые, а молодые имеют иностранное подданство. «Интересно, где мы можем найти преемника, — задается вопросом Варфоломей. — Уверен, есть много достойных персон, но мы должны найти кого-то, кто открыт для диалога с другими христианскими конфессиями, а также с исламом». Между тем, по сообщению немецкой католической газеты Die Tagespost, президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган предложил всем греко-православным митрополитам принять турецкое гражданство без необходимости отказываться от их предыдущего подданства. 15 владык согласились с этой инициативой и, таким образом, обеспечили Константинопольскому патриархату возможность выбора продолжателя дела Варфоломея.

За пределами Турции патриарх позиционирует себя в качестве Вселенского, продолжателя дела святого апостола Андрея Первозванного и лидера православного мира. С таким статусом согласны далеко не все автокефальные православные церкви. Поэтому перед преемником Варфоломея стоит непростая задача по-настоящему утвердить себя как «первого среди равных». Не исключено, что Турция, страна, где сосуществуют православные, католические, армянские христианские общины, должна стать полигоном для отработки новой модели лидерства Константинопольского патриархата. Важным союзником в реализации этой программы видится Ватикан и лично папа Римский Франциск, которому Варфоломей, судя по всему, и покажет своего сменщика во время предстоящего визита понтифика.

Станислав Стремидловский — обозреватель ИА REGNUM