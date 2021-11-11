Донецк, 19 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Большое количество бойцов украинской армии сдалось в плен Вооружённым силам России в Авдеевке. Об этом 19 февраля рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Кадр из видео

«Пленных достаточно большое количество. <…> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь», — сказал он.

В случае необходимости Министерство обороны опубликует более точную информацию, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в 19 февраля в Минобороны рассказали, что армия России полностью освободила от ВСУ территорию коксохимического завода в Авдеевке. Отмечалось, что бойцы украинской армии при этом продолжили беспорядочно отступать.

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Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российских военных. В ходе боёв за город украинская армия только за сутки потеряла свыше 1500 бойцов.

Авдеевка до этого была мощным оборонительным узлом ВСУ, с территории которого они часто обстреливали Донецк и другие территории ДНР. ВС России освободили от украинских войск в городе площадью в 31,75 квадратных км.