В Коми спасли младенца с пораженными ковидом лёгкими
Сыктывкар, 11 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В республике Коми спасли от ковида новорожденного ребенка, у которого было выявлено 25-процентное поражение легких. Об этом со ссылкой на главного врача Республиканской инфекционной больницы Владимира КатковаИА REGNUM сообщили в минздраве региона.
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«Самому маленькому пациенту было 4 дня. Он родился у мамы, больной ковидом. В стационаре малыш провел 16 дней, поражение легких дошло до 25 процентов. Теперь он полностью здоров», — цитирует врача ведомство.
По его словам, распознать болезнь у ребенка родителям бывает непросто.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми резко выросло число больных ковидом среди детей. В числе госпитализированных — более 80 несовершеннолетних.