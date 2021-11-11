Таллин, 11 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Президент Эстонской Республики Алар Карис отправился с рабочим визитом в Париж, где примет участие в Парижском форуме мира и праздновании 75-летия ЮНЕСКО. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Одной из главных тем форума станет обсуждение проблем, с которыми сталкивается международное сообщество в борьбе с пандемией коронавируса.

На форуме также будут обсуждаться вопросы, связанные со здравоохранением, цифровыми технологиями, окружающей средой и восстановлением экономики.

В пятницу, 12 ноября, президент Эстонии примет участие в праздновании 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), где выступит с речью. По информации rus.err.ee, 12 ноября Алар Карис также встретится с президентом Молдавии Майей Санду

Президент Эстонии находится во Франции по приглашению лидера этой страны Эммануэля Макрона.